Arthur Cabral expressa desejo de fazer história com a Fiorentina e mira seleção

Novo camisa 9 da Fiorentina, o brasileiro e ex-Ceará Arthur Cabral foi oficialmente apresentado no clube italiano nesta quarta-feira, 2. Em coletiva cedida, o atacante expressou seus principais desejos para a temporada: fazer história com a camisa da La Viola e, consequentemente, ser visto como uma opção para a seleção brasileira.

Anunciado no último dia 29, o jogador recém chegado citou sobre a vontade de fazer uma grande temporada para destacar o próprio nome na história da equipe e também do futebol italiano. "Estou aqui para buscar o meu espaço. Estou em um novo clube, em uma nova liga, conhecendo meus companheiros, e tenho que me adaptar a tudo novo aqui. Com isso quero escrever meu nome aqui como diversos jogadores já escreveram. Diversos brasileiros já escreveram o nome com essa camisa, nessa liga também, e do meu jeito, com as minhas características, quero escrever meu nome na história da liga e na história desse clube tão grande", falou.

Ele projetou que, em caso de sucesso com a Fiorentina, as chances de vestir a camisa da seleção — que ele descreveu como um sonho — devem se tornar mais possíveis. "Quando descobri que a Fiorentina tava interessado no meu trabalho, eu fiquei muito feliz. É uma grande equipe, estou em um projeto de vestir uma grande camisa e tenho um sonho de vestir a camisa da seleção brasileira. Acredito que a Fiorentina pode me projetar isso também. Além do sonho de fazer história com a camisa da Fiorentina, tenho o sonho de chegar na seleção brasileira", disse o camisa 9.

Arthur Cabral e Barcelona

Além de falar sobre as metas pessoais e com a camisa da Fiorentina, Arthur Cabral também falou sobre o interesse de outros clubes. Na coletiva, o camisa 9 confirmou que o Barcelona esteve interessado em contratá-lo, mas expôs que deixa assuntos sobre negociações sob a responsabilidade de seus empresários.

"Em relação ao Barcelona, realmente houve o interesse, mas é algo que fica com meus empresários, minha família. Eu foco somente nas quatro linhas e isso que é importante para mim. Em relação à concorrência pela posição, isso pra mim é algo que só ajuda, motiva você a estar todos os dias dando o seu melhor para mostrar que você merece estar na posição. Acredito que essa concorrência só irá ajudar a Fiorentina", revelou.

