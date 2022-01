Ex-Ceará, Arthur Cabral é anunciado como novo camisa 9 da Fiorentina

O atacante Arthur Cabral, ex-Ceará foi oficializado, neste sábado, 29, como reforço da Fiorentina, da Itália. O brasileiro chega para substituir o sérvio Dusan Vlahovic, que se transferiu para a Juventus, e vestirá a camisa 9 da Viola, com contrato por quatro temporadas e meia.

O clube italiano desembolsou 15 milhões de euros para tirar o jogador do Basel, onde foi eleito o melhor jogador da Liga Suíça em 2021 e artilheiro do clube. Pelo time suíço, Arthur marcou 65 gols e deu 17 assistências em 106 jogos. Só na atual temporada, Arthur balançou as redes 27 vezes em 31 partidas.

O Ceará espera receber uma compensação financeira pelo atleta, mas resolução da situação com o Palmeiras deve ser resolvida na justiça.

