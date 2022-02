Liverpool vence Inter por 2 a 0 em Milão e abre vantagem nas oitavas da Champions

O Liverpool venceu a Inter de Milão nesta quarta-feira, por 2 a 0, pelo jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões. No estádio San Siro, em Milão, os ingleses contaram com Roberto Firmino e Salah para largarem na frente no confronto.

Ambos os times tiveram oportunidades para marcar, protagonizando um jogo parelho e bastante movimentado. O brasileiro Roberto Firmino abriu o placar com um belo cabeceio e Salah decretou o triunfo. O clube inglês, agora, tem uma vantagem considerável para o próximo duelo.

O jogo de volta acontece no dia 8 de março, às 17 horas (de Brasília), em Anfield.

O jogo

Em um primeiro tempo movimentado, ambas as equipes buscavam pressionar a saída de bola do adversário no campo de ataque. A primeira oportunidade surgiu aos quatro minutos, quando o argentino Lautaro Martínez ficou com a sobra na entrada da área e chutou com perigo.

Os ingleses, então, responderam com Mané. O senegalês cabeceou após uma cobrança de falta, mas mandou por cima. Logo na sequência, Çalhanoglu recebeu passe de Perisic e emendou uma pancada no travessão.

Na reta final da primeira etapa, o time de Jurgen Klopp teve o controle da posse de bola e viu os italianos se retraírem.

A Internazionale começou melhor o segundo tempo, apostando em transições e impedindo com que os Reds avançassem no ataque. Com sete minutos, o Perisic recebeu lançamento pela esquerda, conduziu e cruzou para Lautaro, mas o atacante não conseguiu alcançar a bola.

A equipe comandada por Simone Inzaghi dominava a partida e até chegou ao gol com Dzeko. O bósnio recebeu nas costas dos zagueiros e tocou na saída do goleiro Alisson, mas o tento foi anulado por impedimento.

Klopp, então, fez três alterações e, entre elas, estava o colombiano Luis Díaz. Logo em sua primeira participação, o jogador tabelou com Alexander-Arnold, mas foi travado pelo zagueiro Skriniar.

Em uma cobrança de escanteio aos 29 minutos, o brasileiro Roberto Firmino desviou de cabeça na primeira trave e colocou a bola no canto do gol de Handanovic, abrindo o placar.

Menos de dez minutos depois, Salah pegou a sobra dentro da área e bateu com a perna esquerda, aumentando a vantagem do Liverpool no duelo.

