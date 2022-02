Com golaço de Mbappé, PSG vence Real Madrid por 1 a 0 na Champions League

O Paris Saint-Germain-FRA venceu o Real Madrid-ESP por 1 a 0 nesta terça-feira, 15, no jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões. A partida ocorreu no Parque dos Príncipes, em Paris, e ficou marcado pelo retorno de Neymar aos gramados depois de mais de dois meses. Além disso, Mbappé marcou para os franceses no último minuto de jogo, com um golaço, e abriu vantagem para os franceses no confronto.

A primeira etapa foi de domínio do Paris Saint-Germain, que controlou a posse de bola contra um Real Madrid fechado. A equipe francesa chegou logo aos cinco minutos, com cruzamento rasteiro de Mbappé para finalização de Di María, que mandou por cima.

Aos 17, Messi acertou lindo lançamento para Mbappé, que saiu na frente de Courtois e chutou em cima do goleiro. Apesar de ter mais a posse, o time do técnico Mauricio Pochettino entrou dificuldades para infiltrar na defesa merengue. Foram seis finalizações na primeira etapa, apenas uma no alvo.

O Real de Ancelotti finalizou apenas uma vez, em cobrança de escanteio que terminou em cabeçada de Casemiro, no último lance do primeiro tempo. A bola foi para fora, sem grandes sustos.

Logo aos quatro minutos da segunda etapa, PSG voltou a assustar. Mbappé recebeu na entrada da área, finalizou forte, e Courtois realizou uma grande defesa à queima roupa. Aos oito, o Real respondeu com finalização de fora da área com o alemão Toni Kroos. A bola passou perto da meta de Donnarumma.

Aos 15, foi assinalado pênalti para os franceses. Mbappé ganhou de Carvajal na corrida e foi derrubado. Na cobrança, Messi não bateu bem e parou em Courtois. Por volta dos 30 minutos, Neymar entrou em campo na vaga de Di María para delírio do Parque dos Príncipes. Com a entrada do brasileiro, o Paris aumentou ainda mais sua pressão.

Aos 32, Mbappé finalizou com muito perigo e por pouco não abriu o placar. Faltando quatro minutos para o fim, Neymar recebeu passe de Messi e finalizou com perigo, mesmo sem ângulo. No último minuto de jogo, o PSG chegou ao gol. Mbappé conseguiu lindo lance pela esquerda, passou por dois marcadores e finalizou sem chances para o goleiro belga. O Parque dos Príncipes explodiu.

O jogo de volta será no dia 9 de março, no Santiago Bernabéu, em Madrid-ESP, às 17 horas (de Brasília). O brasileiro Casemiro e o lateral-esquerdo Mendy receberam o terceiro cartão amarelo e estão suspensos da partida de volta. Pelo PSG, ninguém ficará de fora por suspensão.

