Inter de Milão x Liverpool ao vivo: onde assistir à Champions League

Inter de Milão e Liverpool se enfrentam hoje, quarta, 16 de fevereiro (16/02), em partida válida pelo jogo de ida das oitavas de final da Champions League. O confronto está marcado para começar às 17 horas (horário de Brasília), no San Siro, em Milão, na Itália.

O duelo terá transmissão ao vivo no canal TNT e no serviço de streaming HBO Max, ambos para assinantes. Confira como assistir ao jogo, a provável escalação de cada time e demais informações ao final do texto.

Inter de Milão x Liverpool ao vivo: onde assistir

TNT: canal por assinatura

HBO Max: serviço de streaming

Inter de Milão x Liverpool ao vivo: provável escalação



Inter de Milão:

Handanovic; Skriniar, De Vrij e Bastoni; Dumfries, Vidal, Brozovic, Calhanoglu e Perisic; Martinez e Dzeko

Desfalques: Joaquin Correa e Robin Gosens (machucados). Nicolo Barella (suspenso)

Técnico: Simone Inzaghi

Liverpool:

Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk e Robertson; Henderson, Fabinho e Thiago; Salah, Jota e Mané

Sem desfalques

Técnico: Jurgen Klopp

Quando será Inter de Milão x Liverpool

Hoje, 16 de fevereiro (16/02), às 17 horas (horário de Brasília)

Onde será Inter de Milão x Liverpool

San Siro, em Milão, na Itália

