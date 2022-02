Cristiano Ronaldo fala que técnico do Manchester United "não tem nível", diz jornal

De acordo com o Diario AS, o português estaria em litígio com o técnico interino Ralf Rangnick e a "divisão entre os dois é total"

A falta de resultados no Manchester United e a seca de gols do astro Cristiano Ronaldo criaram um clima de tensão no vestiário do clube. De acordo com o Diario AS, o português estaria em litígio com o técnico interino Ralf Rangnick e a "divisão entre os dois é total".

Segundo informa o periódico, Cristiano Ronaldo considera que o alemão "não possui nível" para dirigir os Red Devils. Este relacionamento ficou ainda mais conturbado quando o treinador disse que o atacante "deveria marcar mais gols".

O jornal reforça que o jogador não tem intenção de deixar a equipe de Old Trafford neste momento, uma vez que estaria feliz na cidade com sua família. No entanto, o time precisaria resolver o futuro de Rangnick, que ocupa o carga de interino até o final da temporada, quando se tornará consultor técnico do clube inglês, com um vínculo de dois anos.

Sob o comando de Ralf Rangnick, o time acumula seis empates, seis vitórias e apenas uma derrota. O início do alemão foi promissor, porém, uma sequência de resultados ruins colocaram em cheque o trabalho do comandante, visto que o United figura na quinta posição do Campeonato Inglês, longe de disputar o título do torneio.

O Manchester United, agora, foca todas as suas forças na Liga dos Campeões. O time se classificou para as oitavas de final, após uma fase de grupos conturbada, e encara o Atlético de Madrid. O jogo de ida está marcado para a próxima quarta-feira, às 17 horas (de Brasília), no Estádio Wanda Metropolitano.

