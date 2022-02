Cristiano Ronaldo volta a marcar e Manchester United vence o Brighton no Inglês

Em jogo atrasado da 18° rodada do Campeonato Inglês, o Manchester United venceu o Brighton por 2 a 0 com direito a gol de Cristiano Ronaldo, que não marcava há seis partias

O Manchester United venceu o Brighton nesta terça-feira, 15, por 2 a 0, em confronto atrasado da 18ª rodada da Premier League e disputado no estádio Old Trafford, em Manchester. Cristiano Ronaldo, que não marcava há seis partidas, e Bruno Fernandes balançaram as redes.

Com o resultado, os Red Devils entraram no G4 do Campeonato Inglês, ocupando a quarta posição, com 43 pontos. Já o clube do sul do país segue na nona colocação, com 33 pontos.

O Manchester volta a campo no domingo, às 11h00 (de Brasília), quando visita o Leeds United. O Brighton, por sua vez, recebe o lanterna Burnley, no sábado, ao meio-dia.

O jogo

No primeiro tempo, o Manchester United de Ralf Rangnick sofreu pressão do Brighton, comandado por Graham Potter. Os visitantes, que por pouco não abriram o placar, adiantaram suas linhas, dominaram a posse de bola e atuaram no campo dos Red Devils. Desta forma, dificultaram saídas e complicaram construções de jogadas do time da casa.

Já aos seis da etapa complementar, os mandantes inauguraram o marcador com um belo gol de Cristiano. O astro aproveitou desarme de Scott McTominay, carregou a bola, driblou um defensor e, da meia-lua, finalizou forte no canto esquerdo do goleiro, à meia altura, sem chances de defesa. Três minutos depois, Lewis Dunk perdeu a posse e derrubou Anthony Elanga na entrada da área. Após consulta ao VAR, o zagueiro foi expulso.

Com um a menos, o Brighton precisou se reinventar e apostou sobretudo na velocidade do jovem Tariq Lamptey, pela direita, para os contra-ataques. No entanto, o United, sob o comando do craque português, mais participativo, seguiu pressionando e anulou a maioria das ameaças.

Melhor no segundo tempo, e mesmo desperdiçando oportunidades claras, a equipe ainda garantiu o 2 a 0 já no fim, com Fernandes. O português disparou em velocidade após cobrança de falta rápida de Paul Pogba, passou pelo goleiro e só completou para o fundo da meta.

