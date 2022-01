Próximo do retorno, Neymar treina na academia e segue recuperação no PSG

Nesta sexta-feira, 28, Neymar deu sequência ao processo de recuperação de uma lesão no tornozelo e realizou atividades na academia do Paris Saint-Germain. O brasileiro iniciou a transição física na última quarta-feira, voltando a correr no gramado.

Neymar sofreu uma lesão no tornozelo esquerdo no dia 28 de novembro do ano passado, em partida do PSG diante do Lorient, pelo Campeonato Francês.

A expectativa é de que o craque retorne aos gramados no começo de fevereiro. Vale lembrar que, no dia 15 de fevereiro, o PSG enfrenta o Real Madrid pelo jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões.

Também como consequência da contusão, Neymar não foi convocado por Tite para a seleção brasileira. O jogador já ficou de fora da partida contra o Equador e também desfalca a equipe contra o Paraguai, na terça-feira, 1º.

O PSG volta a campo na próxima segunda-feira, 31, em duelo diante do Nice. A partida será às 17h15 (de Brasília), válida pelas oitavas de final da Copa da França.

