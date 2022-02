Tuchel testa positivo para Covid-19 e deve desfalcar Chelsea na semifinal do Mundial

Com coronavírus, comandante do time inglês fica fora de partida da Copa da Inglaterra e também deve ser baixa no primeiro jogo no Catar, contra Al Jazira ou Al Hilal

O Chelsea deve ter problemas na sua caminhada no Mundial de Clubes. Neste sábado, 5, o clube inglês divulgou que o técnico Thomas Tuchel testou positivo para Covid-19.

De acordo com os Blues, o treinador "irá seguir os protocolos de isolamento necessário e espera poder se juntar ao time em Abu Dhabi na próxima semana".

A tendência, portanto, é que Tuchel não esteja a beira do campo na estreia do Chelsea no Mundial. A semifinal acontece na quarta-feira que vem, 9, às 13h30 (horário de Brasília), contra o vencedor do duelo entre Al Jazira, dos Emirados Árabes, e Al Hilal, da Arábia Saudita.

Tuchel não comandará o Chelsea na partida contra o Plymouth Argyle, pela Copa da Inglaterra, que é disputada neste sábado. A delegação embarca rumo a Abu Dhabi logo depois do confronto.

Enquanto isso, o Palmeiras segue se preparando para a sua semifinal, que acontece na terça-feira, 8, às 13h30 (horário de Brasília), no Estádio Al Nahyan. O time comandado por Abel Ferreira terá pela frente o vencedor do duelo entre Monterrey, do México, e Al Ahly, do Egito.

