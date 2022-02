Com gol e expulsão de Daniel Alves, Barcelona vence Atlético de Madrid por 4 a 2

Experiente jogador brasileiro balança as redes e recebe cartão vermelho em triunfo no Camp Nou, que leva o time catalão à quarta posição do Campeonato Espanhol

Neste domingo, 6, o Barcelona recebeu o Atlético de Madrid e venceu por 4 a 2, no Camp Nou, em jogo válido pela 23ª rodada do Campeonato Espanhol. A partida foi marcada pelas estreias de Traoré e Aubameyang no time da casa, além da expulsão de Daniel Alves.

Graças à vitória, o time de Xavi ultrapassou o próprio rival e assumiu a quarta colocação, com 38 pontos, enquanto o Atlético, agora em quinto lugar, estaciona nos 36.

O Barça volta a campo no próximo domingo, quando visita o Espanyol, às 17 horas (de Brasília). Um dia antes, os comandados de Simeone recebem o Getafe, às 17 horas.

O jogo

Os visitantes largaram na frente logo aos oito do primeiro tempo. Luis Suárez tocou para Carrasco, que estreou o marcador. Porém, dois minutos depois, Jordi Alba empatou a partida.

A virada não demorou a sair. Aos 21, o estreante Traoré cruzou para Gavi, que marcou de cabeça. No final da primeira etapa, o zagueiro Ronald Araújo aproveitou rebote na área e fez o terceiro.

No início do segundo tempo, logo aos quatro minutos, Daniel Alves chutou de primeira da entrada da área e ampliou a vantagem. Aos 13, Suárez estufou as redes, após cobrança de escanteio, e descontou para o Atlético.

Já aos 24, Daniel Alves cometeu falta dura e recebeu cartão vermelho direto. Apesar da desvantagem numérica, o Barça conseguiu resistir à pressão dos visitantes.

