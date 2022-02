Em duelo direto, Milan vence clássico contra Inter de Milão e acirra briga no Italiano

De virada, com dois gols do experiente Giroud, Milan ganha por 2 a 1 e diminui distância para o rival na disputa pela liderança da competição nacional

O Milan acirrou a disputa pelo título do Campeonato Italiano. No dérbi realizado neste sábado, 5, a equipe venceu a Inter de Milão, por 2 a 1, e diminuiu a distância para o rival. Os Rossoneros seguem na vice-colocação, com 52 pontos, enquanto a Inter se mantém na liderança, com apenas um ponto de vantagem.

Logo aos oito minutos, a Inter marcou com o ala direito Dumfries. O holandês subiu para cabecear após cruzamento na segunda trave, mas o tento foi anulado por um impedimento no início da jogada.

A equipe de Simone Inzaghi era melhor na partida, controlando o meio de campo e evitando com que o Milan trocasse passes em sua zona ofensiva.

Aos 27 minutos, o argentino Lautaro Martínez puxou um contra-ataque e encontrou um ótimo passe para Dumfries na grande área. Sem marcação, o ala emendou um chute forte, mas o goleiro Mike Maignan fez uma grande defesa.

Na sequência, foi a vez dos Rossoneros chegarem pela primeira vez, com uma finalização de fora da área de Tonali, porém, assim como seu adversário, Handanovic espalmou.

Aos 37 minutos, Çalhanoglu cobrou escanteio com perfeição e Perisic bateu de pé esquerdo, abrindo o placar no dérbi e fazendo jus a ótima atuação do time no primeiro tempo.

Na segunda etapa, o Milan tinha mais espaço para atacar, mas seguia com dificuldades em criar oportunidades.

No entanto, aos 30, o atacante Giroud aproveitou o chute do espanhol Brahim Díaz e, de carrinho, empurrou para o fundo das redes. No lance seguinte, o francês recebeu passe na entrada da área, cortou o zagueiro de Vrij e bateu colocado no canto esquerdo, virando a partida em um espaço de três minutos.

Já nos acréscimos, o lateral Theo Hernández foi expulso após uma entrada dura em Dumfries. A Inter, baqueada com a virada, tentou reagir na reta final, mas os visitantes seguraram o resultado e garantiram a vitória no clássico.

Os Nerazzuri voltam a campo nesta terça-feira, diante da Roma, pelas quartas de final da Copa da Itália, assim como o Milan, que encara a Lazio nas quartas do torneio nacional, nesta quarta-feira.

