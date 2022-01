Arthur Cabral realiza exames médicos e será anunciado pela Fiorentina

O atacante da base do Ceará chegou a Florença nessa quinta-feira e deve ser oficializado em breve pela Viola; jogador chega para substituir Dusan Vlahovic, que foi para a Juventus

O atacante Arthur Cabral, ex-Ceará, realizou exames médicos nessa sexta-feira, 28, em Florença, e deve ser anunciado em breve como novo reforço da Fiorentina-ITA. O jogador chega para substituir o sérvio Dusan Vlahovic, que já foi oficializado pela Juventus.

A Viola desembolsou 15 milhões de euros (cerca de 92 milhões de reais) para tirar o jogador do Basel-SUI na janela de inverno. O Ceará alega ter direito a 15% do valor da transação, mas vive impasse com o Palmeiras.



Arthur Cabral recebeu, nessa quinta-feira, 27, o prêmio de melhor jogador da Super Liga Suíça em 2021, além de ser eleito o melhor atleta da última temporada pelo sindicato dos jogadores. Só no ano passado, o atacante marcou 27 gols em 31 partidas pelo Campeonato Suíço.







