Barcelona perde para Athletic Bilbao na prorrogação e é eliminado da Copa do Rei

Após empate emocionante no tempo normal, o Barcelona sofre gol de pênalti na prorrogação e está eliminado da Copa do Rei

O Barcelona chegou ao fim da linha na Copa do Rei da Espanha. Nesta quinta-feira, 20, a equipe visitou o Athletic Bilbao pelas oitavas de final da competição. Após empate emocionante no tempo normal, o catalães foram derrotados por 3 a 2 na prorrogação.

O primeiro gol do jogo saiu logo de cara. Antes do relógio marcar dois minutos, Nico Williams invadiu a área do Barcelona pela direita e cruzou para dentro. O passe não saiu como desejado, mas, ainda assim, Iker Muniain conseguiu dominar do outro lado e, sem muito ângulo, encobrir Ter Stegen num belíssimo lance.

Porém, não demorou tanto para o Barcelona chegar ao empate. Aos 20 minutos, Busquets deu para Ferrán Torres, que dominou e mandou para o gol num chute cheio de efeito, saindo do goleiro. Mais um belo lance.

Já na reta final do jogo, quando tudo indicava que o placar estava fechado, Muniain cobrou falta, Berenguer cabeceou, Ter Stegen fez a defesa, mas, na sobra, aos trancos e barrancos, Iñigo Martínez chegou para mandar para dentro, aos 40 minutos.

Porém, o Barcelona ainda não estava morto. Aos 47, Dani Alves aproveitou bola alta para, de bicicleta, jogar para dentro da área, onde estava Pedri. O jovem jogador do Braça soltou a bomba e conseguiu vencer o goleiro. 2 a 2 e decisão na prorrogação.

Já no primeiro tempo, Jordi Alba tocou a bola com o braço na grande área. Após revisão no VAR, o juiz apontou para a cal e, na cobrança de Muniain, bola para um lado, Ter Stegen para o outro. Bilbao mais uma vez na frente e, desta vez, até o final do jogo.

Agora eliminado da Copa do Rei, o foco o Barcelona será no Campeonato Espanhol. Neste domingo, a equipe de Xavi Hernández encara o Alavés, às 17h no horário de Brasília. Já o Athletic Bilbao, também pela La Liga, terá pela frente o Rayo Vallecano, fora de casa, também no domingo, mas às 14h30.

