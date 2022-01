Real Madrid vence Athletic Bilbao e conquista Supercopa da Espanha

O Real Madrid conquistou neste domingo a Supercopa da Espanha ao derrotar o Athletic Bilbao, que defendia o título, por 2 a 0, no estádio Rei Fahd, em Riad, na Arábia Saudita.

Luka Modric abriu o placar aos 38 minutos e Karim Benzema aumentou convertendo um pênalti no início do segundo tempo, aos 52. O goleiro Thibaut Courtois ainda defendeu com o pé uma cobrança de penalidade máxima de Raúl Garcia nos últimos instantes da partida garantindo ao Real Madrid seu décimo segundo troféu dessa competição.

Com o triunfo, o Real alcançou 12 títulos da competição, que não vencia desde a temporada 2019/20. No total, está a um troféu de distância do Barcelona, maior ganhador do torneio.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A equipe da capital volta a campo na quinta-feira, às 15h00 (de Brasília), quando visita o Elche pelas oitavas de final Copa do Rei. O clube basco, por sua vez, recebe o Barcelona, pela mesma fase, às 17h30 (de Brasília).

O jogo – O Real Madrid, treinado por Carlo Ancelotti, foi superior no primeiro tempo: criou chances, pressionou a equipe de Marcelino e abriu o placar. Aos 37 minutos, Modric recebeu passe de Rodrygo e, da entrada da área, finalizou colocado, de primeira. Ele acertou o ângulo esquerdo do goleiro e marcou um golaço.

De volta do intervalo, os merengues ampliaram a vantagem aos seis minutos da etapa complementar. Após a bola acertar o braço de Yeray em chute de Benzema, o árbitro assinalou pênalti depois de consultar o VAR. O atacante francês bateu forte e rasteiro, à direita de Unai Simón, e converteu a cobrança, garantindo o triunfo por 2 a 0 e o título. Já aos 42, Raul Gárcia, do Bilbao, desperdiçou penalidade máxima, defendida por Thibaut Courtois. (Com Gazeta Esportiva)

Tags