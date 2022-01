Com um a menos, Arsenal segura o Liverpool e jogo de ida da Copa da Liga Inglesa termina 0 a 0

O confronto realizado no Anfield, casa do Liverpool, foi marcado pela expulsão do volante Granit Xhaka aos 24 minutos de jogo após pontapé em Diogo Jota

Liverpool e Arsenal empataram em 0 a 0 nesta sexta-feira, pela ida da semifinal da Copa da Liga Inglesa. O jogo, que havia sido adiado por conta do surto de covid-19 no vestiário dos Reds, aconteceu em Anfield.

A partida foi marcada pela expulsão do volante Granit Xhaka aos 24 minutos de jogo após pontapé na barriga do português Diogo Jota.

Mesmo com um a mais em grande parte do jogo, o Liverpool não conseguiu furar o bloqueio dos Gunners. Mané e Salah, estrelas da equipe de Klopp, estão com suas seleções na Copa Africana de Nações.

Alguns brasileiros disputaram a partida. Pelo Liverpool, Fabinho e Roberto Firmino foram titulares. Já no time de Arteta, Gabriel Magalhães, que apareceu na lista do técnico Tite para a próxima Data Fifa, e Gabriel Martinelli atuaram.

A volta do confronto será no dia 20 de janeiro, no Emirates Stadium. O Chesea de Tuchel bateu o Tottenham e já está garantido na grande decisão.

