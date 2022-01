Manchester City vence o Chelsea e dispara na liderança do Campeonato Inglês

Manchester City e Chelsea fizeram, neste sábado, 15, duelo do topo da tabela pela 22ª rodada do Campeonato Inglês. No Etihad Stadium, o time de Pep Guardiola venceu por 1 a 0, com de Kevin De Bruyne aos 26 minutos do segundo tempo.

Com o resultado, o time de Manchester chegou aos 56 pontos e disparou na liderança da competição. Já a equipe de Londres se mantém na segunda posição, com 43 pontos, podendo ser ultrapassado pelo Liverpool ainda na rodada.

Na próxima rodada, o Manchester City visita o Southampton, no sábado, 22, às 14h30 (de Brasília). O Chelsea, por sua vez, terá um jogo adiantado da 24ª rodada, contra o Brighton, na próxima terça-feira, 18, às 17 horas (de Brasília).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O jogo

No primeiro tempo, as melhores chances do gol foram do time da casa. Aos 14 minutos, Stones cabeceou após cruzamento, mas parou em defesa de Kepa.

Aos 24, foi a vez de De Bruyne parar no goleiro após chute de dentro da área. Aos 40, Grealish teve uma ótima oportunidade em finalização rasteira, mas Kepa impediu mais uma vez o City de abrir o placar.

Na segunda etapa, foi a vez do Chelsea chegar com perigo. Aos três minutos, Lukaku recebeu em profundidade, ficou de frente com Ederson, mas o goleiro brasileiro realizou uma grande defesa.

Aos 19, De Bruyne realizou uma cobrança de falta com perigo, mas Kepa subiu bem para defender novamente e deixar o placar zerado. Pouco depois, aos 26, o belga avançou pela intermediária e bateu colocado para finalmente abrir o placar.

Tags