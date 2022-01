Especulado em clubes brasileiros, Coutinho é anunciado pelo Aston Villa

Após ser especulado em times brasileiros, como Palmeiras e Flamengo, o meia Philippe Coutinho foi anunciado pelo Aston Villa, da Inglaterra, nesta sexta-feira, 7. O brasileiro chega por empréstimo junto ao Barcelona até o fim desta temporada europeia. O acordo também consta uma opção de compra do atleta.

Na nova equipe, Coutinho irá reencontrar um antigo companheiro: Steven Gerrard. Atualmente exercendo a função de técnico, o ex-jogador inglês atuou ao lado do brasileiro no Liverpool entre 2013 e 2015.

O meia retorna justamente ao país onde atingiu o ápice da carreira. Coutinho iniciou sua trajetória no Vasco e passou por Inter de Milão e Espanyol. O auge da carreira do atleta ocorreu entre 2013 e 2018, quando defendeu o Liverpool.

Posteriormente, o meia foi contratado pelo Barcelona. Contudo, ele não correspondeu às altas expectativas criadas. Em 2019, foi emprestado ao Bayern de Munique, onde conquistou a Liga dos Campeões, porém como reserva.

De volta ao Barça, Coutinho sofreu com lesões. Nesta temporada, apesar de recuperado, o jogador foi pouco aproveitado pelo técnico Xavi Hernández.

No Aston Villa, o meia espera reencontrar o bom futebol logo no ano em que ocorre a Copa do Mundo no Catar. Fundamental no início de Tite na Seleção Brasileira, Coutinho perdeu espaço entre os convocados e deve se esforçar para retomar a confiança do técnico em 2022.

