Diagnosticado com Covid-19, Guardiola é afastado pelo City; clube chega a 21 casos

Na manhã desta quinta-feira (6), o Manchester City confirmou que o treinador da equipe, Pep Guardiola, foi diagnosticado com a covid-19. O espanhol havia feito o teste na terça-feira, mas o resultado positivo só foi divulgado agora. Pep foi isolado pelo clube.

Com a contaminação de Guardiola, o City chega ao número de 21 casos da doença no clube, sendo 14 membros do staff e sete jogadores do elenco principal, entre eles o lateral-esquerdo Oleksandr Zinchenko e o meia Phil Foden. O assistente técnico de Guardiola, Juanma Lillo, também teve a confirmação do resultado positivo, e por isso também foi isolado.

Com isso, Guardiola não vai comandar o City na partida contra o Swindon Town, válida pela terceira fase da Copa da Inglaterra, que acontece nesta sexta-feira, às 17h de Brasília. Quem estará na beira do campo para dirigir os atletas será o assistente técnico Rodolfo Borrell.

Após esse confronto, o Manchester City só volta a campo na semana que vem, quando recebe o Chelsea no Etihad Stadium, sábado (15), às 9h30 (horário de Brasília), pela 22ª rodada da Premier League.

Com o mesmo número de partidas disputadas, as duas equipes brigam pela taça. Enquanto o City é o líder do Campeonato Inglês até aqui, com 53 pontos, o Chelsea ocupa a vice-liderança com 43 pontos.

