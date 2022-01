Jogador cearense figura no banco de reservas do Barcelona em vitória sobre o Mallorca

Lucas de Vega, natural de Fortaleza, que atua no Barcelona B, foi convocado pelo técnico Xavi para compor o elenco do time catalão, desfalcado por conta de casos de covid-19

Mesmo sem ter jogado, o dia 2 de janeiro de 2022 vai ficar marcado para o cearense Lucas de Vega, de 21 anos, que teve a sua primeira convocação para o time principal do Barcelona, na vitória por 1 a 0 sobre o Mallorca, pelo Campeonato Espanhol.

Com várias ausências no elenco principal por casos de covid-19, o jogador, que nasceu em Fortaleza e faz parte do time B da equipe catalã, foi chamado por Xavi para compor o banco de reservas em Palma de Mallorca.

Com dupla nacionalidade, Lucas de Vega é filho de mãe brasileira e pai espanhol. Se mudou para a Espanha quando tinha um ano e meio, e aos 11, começou a jogar nas categorias de base do Barcelona. Em 2018/2019, participou da Uefa Youth League, competição europeia de base, onde jogou quatro partidas e fez um gol.

Na temporada seguinte, foi emprestado ao Cartagena, da terceira divisão espanhola, onde jogou suas primeiras partidas profissionais, e depois retornou para o Barcelona B. Na atual temporada, já atuou em 16 partidas pelo segundo time do Barcelona, e agora recebeu sua primeira convocação na equipe principal.

O Barcelona joga na próxima quarta-feira, 5, contra o Linares Deportivo, pela Copa do Rei, e Lucas de Vega terá a chance de jogar os seus primeiros minutos pelo time principal.

