Barcelona vence o Mallorca e encosta no G-4 do Campeonato Espanhol

O gol da vitória do clube catalão foi marcado por Luuk De Jong, aos 43 minutos do segundo tempo

Na tarde deste domingo, o Barcelona visitou e venceu o Mallorca pela 19ª rodada do Campeonato Espanhol. Mesmo com muitos desfalques por conta de surto de covid-19 no clube, os comandados de Xavi conseguiram três pontos fundamentais que os deixaram encostados no G4 da tabela.

O primeiro e único gol do jogo foi marcado pelo atacante holandês Luuk De Jong, já no fim da primeira etapa, aos 43 minutos. O camisa 17 recebeu cruzamento pela direita de Mingueza e subiu para vencer o goleiro, que foi mal na jogada.

Ao decorrer do jogo, o Barcelona chegou a demonstrar cansaço, enquanto o Mallorca tentava aproveitar. Os donos da casa chegaram a assustar, obrigando milagre de Ter Stegen no fim de jogo, mas não foi possível chegar ao empate.

Com o resultado, a equipe catalã ocupa a quista posição da tabela com 31 pontos, a apenas um de diferença do Atlético de Madrid, que soma 32 e abre a zona de classificação para a Liga dos Campeões. Já o Mallorca vem bem abaixo, em 15º com 20 pontos.

O próximo compromisso do Barcelona será pela segunda fase da Copa do Rei, frente ao Linares, fora de casa, às 15h30 (de Brasília) desta quarta-feira. No mesmo dia e pela mesma competição, o Mallorca visita o Eibar, às 12h.

Veja outros resultados deste domingo pelo Campeonato Espanhol:

Alavés 1 x 1 Real Sociedad

Betis 0 x 2 Celta Vigo

