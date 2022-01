Angel Correa marca dois e Atlético de Madrid volta a vencer no Espanhol

Com a vitória, os Rojiblancos voltam à zona de classificação à Uefa Champions League, ultrapassando o próprio Rayo Vallecano; time de Simeone vinha de quatro derrotas seguidas

Neste domingo, jogando em casa, o Atlético de Madrid derrotou o Rayo Vallecano por 2 a 0, em partida válida pela 19ª rodada do Campeonato Espanhol. O argentino Ángel Correa marcou os dois gols da partida.

A vitória pôs fim a um jejum de vitórias dos Colchoneros no torneio - o time vinha de quatro derrotas seguidas.

O duelo marcou uma briga direta pelo quarto lugar do campeonato. Com os três pontos, o Atlético assumiu a posição e empurrou o Rayo para o quinto lugar. O Vallecano ainda pode perder mais posições na tabela até o fim desta rodada.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Simeone e quatro jogadores do Atlético de Madrid testam positivo para Covid-19

Messi e mais três jogadores do PSG testam positivo para Covid-19

Liverpool sai na frente, mas Chelsea empata e mantém a vice-liderança da Premier League

No meio de semana, ambas as equipes mudam o foco para a disputa da Copa do Rei. Na quarta-feira, o Rayo visita o Mirandés, às 16 horas (de Brasília). Já os comandados de Diego Simeone encaram o Rayo Majadahonda, fora de casa, na quinta-feira, às 17h30.

O jogo

O Atlético começou pressionando e teve a primeira oportunidade de gol aos 14 minutos. Suárez recebeu livre dentro da área, mas bateu fraco. Aos 23, o camisa 9 roubou a bola, ficou de frente para o goleiro, tentou uma cavadinha, mas chutou mal e a bola foi pra fora.

Pouco tempo depois, o uruguaio reclamou de um possível pênalti, levou cartão amarelo e terá que cumprir suspensão automática no próximo jogo.

Aos 28 minutos, Carrasco fez boa jogada individual na linha de fundo e tocou para Hermoso, que bateu travado. A bola sobrou para Angel Correa, que marcou o primeiro gol da partida.

Antes do intervalo, o brasileiro Renan Lodi teve boa oportunidade de ampliar, mas parou em Luca Zidane, filho do ex-jogador Zinedine Zidane.

Os donos da casa marcaram o segundo gol logo no início do segundo tempo. Lodi recebeu de Lemar e cruzou para Correa, que só teve o trabalho de empurrar para o fundo das redes.

Aos 11, quase saiu um golaço do Atlético. Suárez deu boa enfiada de bola para Lemar. O francês deu um toque de cavadinha e a bola passou perto da trave. Aos 21, Carrasco se livrou da marcação, arrancou e chutou com muito perigo. O goleiro defendeu e a bola ainda pegou na trave. Os mandantes seguiram pressionando, mas a partida terminou em 2 a 0.

Tags