Liverpool sai na frente, mas Chelsea empata e mantém a vice-liderança da Premier League

Todos os quatros gols do confronto aconteceram no primeiro tempo. Mané e Salah marcaram para os Reds, enquanto Kovacic e Pulisic empataram para os Blues

Em um jogo para lá de agitado, Chelsea e Liverpool empataram em 2 a 2 no clássico deste domingo, 2. Pela 21ª rodada do Campeonato Inglês, a equipe de Thomas Tuchel permanece na vice-liderança, com 43 pontos. Já o time liderado por Jurgen Klopp vem logo abaixo, com 42 somados.

O Chelsea não pôde contar com Lukaku no duelo. O jogador não foi relacionado por Tuchel após ter declarado que queria voltar para a Inter de Milão e ter criticado o treinador.

Do lado do Liverpool, Klopp, Alisson, Firmino e Matip ficaram de fora após terem testado positivo para covid-19.

O próximo compromisso das equipes no torneio é daqui a duas semanas. No dia 15, o Chelsea recebe o Manchester City às 9h30 (de Brasília). No dia seguinte, o Liverpool duela contra o Brentford, em casa, às 11 horas.

O jogo

As equipes começaram a pegar ritmo e velocidade logo nos primeiros minutos. Após uma série de erros defensivos, o Liverpool não perdoou. Chalobah furou em tentativa de cortar o lançamento e Mané, atento, driblou, deixou o goleiro para trás e estufou a rede.

Aos 25, Salah começou a jogada pela direita e recebeu de Arnold em boa condição. O atacante avançou para a área e, com calma, foi letal em driblar Alonso e conseguir finalizar para ampliar a vantagem.

Nos últimos cinco minutos, o Chelsea descontou com um golaço e empatou em seguida. Em cobrança de falta de Kelleher, Mendy afastou e Kovacic sobrou no meio da área, sozinho. O camisa 8 pegou de primeira, deu um chutão, viu a bola bater na trave e morrer na rede de forma espetacular.

O autor do 2 a 2 foi Pulisic. Ele recebeu de Kanté e saiu na frente de Kelleher para mandar uma bomba de pé esquerdo no alto.

No segundo tempo o duelo continuou agitado. O Liverpool e Chelsea continuaram tendo ótimas oportunidades, mas o placar foi resolvido na primeira etapa e o clássico inglês terminou com o placar igualado.

