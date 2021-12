Simeone e quatro jogadores do Atlético de Madrid testam positivo para Covid-19

Koke, Griezmann, Herrera e João Félix, além do treinador argentino, são contaminados pelo coronavírus. Assintomático, quinteto já cumpre quarentena

O Atlético de Madrid anunciou, nesta quinta-feira, 30, que o técnico Diego Simeone testou positivo para Covid-19. Além do comandante, quatros jogadores também foram diagnosticados com a doença. São eles: Koke, Griezmann, Herrera e João Félix.

O clube informou que todos estão assintomáticos e já cumprem quarentena.

“Após a pausa do campeonato, todo o plantel e membros da comissão técnica da nossa primeira equipa foram submetidos a testes de PCR, de acordo com o protocolo LaLiga, em que Simeone, Koke, Griezmann, Herrera e João Félix apresentaram resultados positivos para covid-19. Todos são assintomáticos e isolados em seus respectivos domicílios, obedecendo à risca as recomendações das autoridades sanitárias”, publicou a equipe em seu site oficial.

Os profissionais desfalcarão o Atlético na primeira partida do ano. Neste domingo, o time encara o Rayo Vallecano, às 12h15 (de Brasília), pela 19ª rodada do Campeonato Espanhol.

Surto de casos na Espanha

Os colchoneros não são os únicos a sofrer com o coronavírus. Nesta quarta-feira, o Real Madrid anunciou que quatro jogadores testaram positivo para covid. Já o Barcelona vive um surto dentro do clube. Nesta semana, a equipe comunicou que dez atletas foram diagnosticados com a doença.

