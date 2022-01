Messi e mais três jogadores do PSG testam positivo para Covid-19

O PSG iniciou 2022 com uma notícia ruim. O clube informou que o atacante Lionel Messi testou positivo para Covid-19. Além do astro argentino, Juan Bernat, Sergio Rico e Nathan Bitumazala também foram diagnosticados com a doença. Um funcionário do clube também foi infectado.

Os quatro atletas são desfalques certos para o duelo com o Vannes Olympique, pela Copa da França. O jogo ocorre nesta segunda-feira, 3, às 17h10 (de Brasília).

Sobre o assunto Com suspeita de Covid-19, Jurgen Klopp desfalca Liverpool diante do Chelsea

Neuer e mais três jogadores do Bayern de Munique testam positivo para Covid-19

Avião com Messi faz escala em Fortaleza para reabastecimento

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Neymar também é baixa. Em novembro, o camisa 10 sofreu uma entorse de tornozelo esquerdo com lesão ligamentar.

O PSG comunicou que o jogador segue no Brasil até o dia 9 de janeiro ao lado de membros da equipe médica e de performance do clube. O brasileiro ainda deve ficar fora dos treinos por cerca de três semanas.

Tags