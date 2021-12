Benfica espera que Jorge Jesus peça demissão para ir ao Flamengo, diz jornal

Jorge Jesus é o centro das atenções no Benfica. Na mira do Flamengo, o técnico viu a pressão aumentar, após derrota para o Porto, pela Taça de Portugal. Inclusive, segundo o jornal “O Jogo”, o Benfica espera que Jesus peça demissão e que já deveria, pelo menos, ter colocado o cargo à disposição.

Ainda segundo o jornal português, o valor da multa rescisória de Jesus é de cerca de 2 milhões de euros (R$ 12,7 milhões), o que o técnico tem a receber de salário até o fim da temporada.

“O Jogo” aponta que o cenário atual indica que Jorge Jesus vai estar à frente do time no clássico com Porto, no dia 30, pelo Campeonato Português. Entretanto, o motivo é o pouco tempo para encontrar um substituto até lá.

A situação de Jesus é cada vez mais complicada no Benfica. Ele já estava pressionado e os últimos acontecimentos fizeram o clima ficar ainda mais pesado. O clube português não gosta de como o técnico vem tratando o interesse do Flamengo.

O encontro entre Jorge Jesus e dirigentes do Flamengo repercutiu mal em Portugal. Marcos Braz, vice-presidente de futebol rubro-negro, e Bruno Spindel, diretor, já falaram publicamente que veem Jesus como uma opção para o clube carioca.

Jorge Jesus vive dias decisivos, com o Flamengo de olho e pronto para dar o bote.

