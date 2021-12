Flamengo: Jorge Jesus descarta volta ao clube; entenda os motivos

O treinador português Jorge Jesus alegou que volta para o Flamengo é inviável; o clube português emitiu nota negando acordo do técnico com o clube carioca; entenda

Após rumores de uma possível volta ao Flamengo, o técnico Jorge Jesus descartou a possibilidade justificando questões contratuais. O treinador de 67 anos segue com o Benfica até 30 de maio de 2022 e a multa para o time carioca ter Jesus de volta seria de cerca de R$ 6,5 milhões de euros (R$ 42 milhões).

"Isto não é o que eu quero, ou o que o Flamengo quer. Tenho contrato até maio. Não tenho hipóteses de sair antes", afirmou Jorge Jesus ao Globo Esporte.

Além disso, o clube português não está disposto em liberar Jesus e até emitiu uma nota desmentindo a notícia de que o treinador do clube estaria fazendo acertos com o Flamengo. Confira a nota abaixo na íntegra:

Benfica divulga nota negando acordo em liberar Jorge Jesus para o Flamengo:

O Sport Lisboa e Benfica e o seu treinador Jorge Jesus refutam cabalmente a existência de qualquer acordo com o Flamengo para a libertação da sua equipa técnica mediante entendimento entre os clubes.

Jorge Jesus tem contrato com o Sport Lisboa e Benfica e está focado nos objetivos desportivos do Clube, sendo manifestamente falso e descabido que tenha demonstrado qualquer vontade de regressar ao Brasil nesta altura.

O Sport Lisboa e Benfica lamenta que, na véspera de uma partida decisiva para a sua continuidade na Taça de Portugal, um órgão de informação com a chancela CNN se predisponha a disseminar informações falsas e já desmentidas em direto pelo próprio representante do Flamengo.

Jorge Jesus, ao contrário do que foi divulgado pela CNN Portugal, não deseja voltar ao Brasil, mas sim voltar a ser campeão pelo Sport Lisboa e Benfica.

Diretor executivo do Flamengo nega ter feito proposta para Jorge Jesus

Nesta quarta, 22, diversos veículos noticiaram que Jorge Jesus, em reunião com o vice-presidente do Flamengo, Marcos Braz, e o diretor executivo, Bruno Spindel, teria revelado o desejo de retornar ao Brasil. Spindel afirmou que o técnico é um desejo do clube, mas negou ter feito qualquer proposta ao treinador.

"É um desejo do Flamengo e afirmo que não fizemos qualquer proposta para ele. Temos o desejo que seja treinador do Flamengo, há uma série de outras conversas que estamos tendo em Portugal e, eventualmente, em outros locais da Europa e a nossa missão é levar o treinador com este perfil para o Flamengo e vamos ficar aqui o tempo que precisarmos para concluirmos essa missão”, disse em entrevista à CNN Portugal.

“O mister Jorge Jesus é um profissional de primeiro nível, fez um trabalho maravilhoso, é nosso amigo. É natural que tenhamos o desejo de que seja treinador do Flamengo, ele preenche todos os requisitos”, completou.

