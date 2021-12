Ex-Ceará, Arthur Cabral entra na mira do Newcastle, diz portal

Clube inglês prepara uma proposta formal pelo atacante e entra em disputa com Barcelona e West Ham para contar com o atual atacante do Basel na próxima temporada

Um dos destaques da temporada europeia, o atacante Arthur Cabral, Ex-Ceará, segue movimentando o mercado da bola. O jogador já havia despertado o interesse do Barcelona-ESP e do West Ham-ING. Nesta sexta-feira, 3, surgiu um novo interessado em contar com o atleta de 23 anos. De acordo com o portal GOAL, o Newcastle prepara proposta oficial para contratar o atual atacante do Basel-SUI.

Comprado por um fundo bilionário da Arábia Saudita, o clube britânico tem cerca de R$ 2 bilhões para investir em contratações a partir de janeiro e tem interesse em contratar Cabral, principal jogador do Basel, com média de participação superior a um gol por jogo na atual temporada. Os ingleses já estão cientes que o clube suíço exige cerca de 15 milhões de euros (96 milhões de reais) à vista pela liberação do centroavante e estão dispostos a oferecer algo próximo desse valor.

Revelado pelo Ceará, Arthur Cabral foi contratado por 4,4 milhões de euros em 2020, quando defendia o Palmeiras-SP. Ele tem contrato com o Basel até julho de 2023 e tem multa rescisória de 20 milhões de euros (127,92 milhões reais). O Alvinegro de Porangabuçu monitora as negociações, já que alega ter direito a 15% de uma vendo do atleta, mas o clube alviverde não reconhece dessa forma, o que pode levar a uma disputa pelos valores da negociação.

