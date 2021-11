Barcelona tenta parcelar compra de Arthur Cabral, mas Basel quer à vista

Conforme o site Goal, o clube catalão afirmou ao estafe do atacante que aceitar pagar os 15 milhões de euros exigidos, mas quer negócio em três parcelas

O Barcelona afirmou ao estafe de Arthur Cabral que aceita pagar os 15 milhões de euros (cerca 95,25 milhões de reais) exigidos pelo Basel para a venda do atacante. Entretanto, o clube espanhol quer que o pagamento seja efetuado em três parcelas de 5 milhões de euros, enquanto o clube suíço exige o pagamento à vista. A informação é do site Goal, publicada neste domingo, 28.

O site ainda diz que, inicialmente, o Barcelona não queria desembolsar os 15 milhões, mas, com o interesse do West Ham, mudou de ideia. A forma de pagamento, porém, é entrave. "É desejo de Arthur Cabral atuar por uma das principais ligas do futebol europeu", diz o Goal.

Arthur já completou 100 jogos pelo Basel, período em que já marcou 62 gols. Ele está no clube suíço desde 2019. O nome de Arthur Cabral já foi aprovado pelo técnico do time catalão, Xavi, conforme a empresa espanhola.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine