Na mira do Barcelona, ex-Ceará Arthur Cabral completa 100 jogos pelo Basel

O centroavante Arthur Cabral, ex-Ceará, alcançou a marca de 100 jogos pelo Basel, da Suíça, nesta quinta-feira, 25, quando entrou em campo para a partida contra o Kairat, do Cazaquistão, pela Europa Conference League. Alvo do Barcelona no mercado da bola, o atacante está desde setembro de 2019 no clube suíço e soma 62 gols.

No duelo contra o Kairat, equipe onde atua Vagner Love, Arthur marcou um dos gols da vitória do Basel por 3 a 2. Vestindo a camisa 10, o ex-Ceará soma 24 tentos e quatro assistências em 25 partidas disputadas pelo time suíço na atual temporada.



Na mira do Barça, o nome de Arthur Cabral foi aprovado pelo técnico do time catalão, Xavi. De acordo com o jornal catalão Sport, o Basel vai exigir efetivamente algo em torno de 15-20 milhões de euros (entre R$ 90 e 120 milhões) para quebrar o contrato do paraibano de 23 anos.

Arthur tem contrato com o clube suíço até junho de 2023. Em grande fase, o centroavante foi convocado no início de outubro pelo técnico Tite para os jogos da seleção brasileira para rodada tripla das Eliminatórias da Copa do Mundo, mas acabou não sendo utilizado.

