Arthur Cabral, ex-Ceará, é o jogador com mais participações diretas em gols na Europa

Arthur Cabral, ex-Ceará, atualmente no Basel, é o jogador com mais participações diretas na Europa, levando em consideração somente os clubes. São 25 gols, sete assistências e 62% de chances claras convertidas na temporada 2021/22, segundo dados do SofaScore.



Arthur Cabral é o maior goleador da temporada europeia, com 25 gols, ao lado do polonês Robert Lewandowski. O polonês fez 25 gols e deu 2 assistências em 20 jogos pelo Bayern de Munique.



O ex-jogador do Ceará está em sua terceira temporada no Basel, onde acumula números expressivos. Na temporada de estreia, em 2019/20, foram 18 gols e 4 assistências em 39 partidas. Já na temporada passada, somou 3 assistências e 20 gols em 36 jogos.



Arthur já completou 100 jogos pelo Basel, período em que já marcou 63 gols. Ele tem contrato com o clube suíço até junho de 2023. Em boa fase, o centroavante foi convocado no início de outubro para os jogos da seleção brasileira nas Eliminatórias para a Copa do Mundo. Mas, o técnico Tite acabou não utilizando o jogador.



