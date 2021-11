Eliminatórias europeias para a Copa do Mundo chegam à última rodada com confrontos decisivos

Com quatro seleções classificadas, a jornada decisiva define as outras seis que garantem vaga direta no Catar, além das 12 equipes que jogarão a repescagem

As eliminatórias europeias para a Copa do Mundo do Catar em 2022 chegam à última rodada para definir quem se junta a Alemanha, Dinamarca, França e Bélgica no Mundial. Algumas seleções já estão bem encaminhadas, como é o caso da Inglaterra, mas outras ainda passam por confrontos decisivos.

Já neste domingo, 14, acontecem três "finais" valendo a classificação, entre Croácia x Rússia, Portugal x Sérvia e Espanha x Suécia. Na segunda-feira, 15, Itália e Suíça entram em campo buscando a vaga direta. E na terça-feira, 16, Holanda, Noruega e Turquia ainda tem chances de ficar em primeiro lugar.

O regulamento das eliminatórias funcionam desta forma: as seleções foram divididas em 10 grupos, alguns com cinco e outros com seis seleções. Os primeiros colocados garantem vaga na Copa do Mundo, enquanto os segundos se juntam aos dois melhores campeões de grupos da Liga das Nações que não garantiram vaga pelas eliminatórias para a disputa da repescagem, onde só três garantem a vaga.

No grupo A, Portugal e Sérvia estão empatados com 17 pontos na primeira colocação e se enfrentam na última rodada para definir quem se classifica e quem vai à repescagem. Por ter melhor saldo, a seleção portuguesa joga pelo empate. Luxemburgo, Irlanda e Azerbaijão não brigam mais por nada.

Portugal é uma das seleções que tem jogo decisivo por vaga na Copa do Mundo (Foto: Paul Faith / AFP)



Pelo grupo B a situação é parecida. A Espanha tem um ponto de vantagem sobre a Suécia, que será sua adversária na última rodada. Os espanhóis precisam vencer ou empatar para garantirem a vaga, enquanto aos suecos, só a vitória interessa. Grécia, Geórgia e Kosovo não têm mais chance nem de repescagem.

Já no grupo C, Itália e Suíça estão empatadas com 15 pontos, com os italianos levando vantagem no saldo de gols. A Azzurra visita a Irlanda do Norte e precisa vencer para não dar chance aos suíços, que recebem a Bulgária precisando tirar saldo de dois gols para os italianos. Bulgária, Irlanda do Norte e Lituânia já estão eliminados.

Itália e Suíça estão empatadas em pontos e brigam por vaga direta na Copa do Mundo (Foto: Alberto PIZZOLI / AFP)



No grupo D, a França já garantiu a vaga no Catar por não poder mais ser alcançada na primeira colocação, mas Finlândia e Ucrânia ainda disputam uma vaga na repescagem. Os finlandeses têm 11 pontos e recebem a seleção francesa na última rodada, enquanto a Ucrânia visita os bósnios. Cazaquistão e Bósnia & Herzegovina não brigam mais por nada.

Pelo grupo E, a Bélgica também já garantiu a sua vaga. Gales e República Tcheca brigam pelo segundo lugar, mas as duas já têm vaga garantida na repescagem, pois estão entre as melhores campeãs de grupos na Nations League, e quem ficar em terceiro das duas será repescado da mesma forma. Estônia e Belarus não têm mais chances.

O grupo F é o único que já está todo definido. A Dinamarca se classificou em primeiro com 100% de aproveitamento, e a Escócia vai disputar a repescagem. A Áustria terminou em 4ª, mas será repescada por ser a melhor vencedora de grupo da Nations League que não garantiu vaga. Israel, Ilhas Faroe e Moldávia estão eliminadas.

O G é o grupo mais equilibrado de todos. Três seleções ainda têm chance de conseguir a vaga direta: Holanda, Noruega e Turquia. Enquanto uma delas vai à Copa, outra não irá nem para a repescagem. Com 20 pontos, os Países Baixos recebem a terceira colocada, Noruega, que tem 18. Já a seleção turca, também com 18 pontos, visita Montenegro, que está eliminada junto a Letônia e Gibraltar.

O grupo H vai ser definido neste domingo com o jogo Croácia x Rússia. Os russos lideram com 22 pontos e jogam pelo empate contra os croatas, que aparecem logo depois com 20. Eslováquia, Eslovênia, Malta e Chipre estão eliminados.

Croácia precisa vencer para chegar à Copa do Mundo sem precisar passar pela repescagem (Foto: Matthew MIRABELLI / AFP)



Pelo Grupo I, a Inglaterra deve confirmar a sua vaga, já que só precisa de um empate e enfrenta a seleção de San Marino, pior colocada no ranking da Fifa. As chances da Polônia dependem primeiro de uma derrota improvável dos ingleses, além de precisarem vencer os húngaros. Mas ao menos na repescagem os poloneses já se garantiram. Albânia, Hungria, Andorra e San Marino estão fora.

Com a Alemanha já classificada no grupo J, a disputa em aberto é pela repescagem. Macedônia do Norte aparece na 2ª colocação com 15 pontos e a Romênia na 3ª com 14, e enfrentam as eliminadas Islândia e Liechtenstein, respectivamente. A Armênia, com 12 pontos, possui uma remota chance, mas seria necessário tirar um saldo de 18 gols para conseguir a vaga.

Confira as datas e horários dos jogos:

Domingo, 14/11

11h: Croácia x Rússia, Malta x Eslováquia, Eslovênia x Chipre.

14h: Armênia x Alemanha, Macedônia do Norte x Islândia, Liechtenstein x Romênia.

16h45min: Portugal x Sérvia, Espanha x Suécia, Grécia x Kosovo, Luxemburgo x Irlanda

Segunda, 15/11

16h45min: Irlanda do Norte x Itália, San Marino x Inglaterra, Polônia x Hungria, Escócia x Dinamarca, Suíça x Bulgária, Áustria x Moldávia, Albânia x Andorra, Israel x Ilhas Faroe.

Terça, 16/11

16h45min: Finlândia x França, Gales x Bélgica, Holanda x Noruega, Montenegro x Turquia, Bósnia & Herzegovina x Ucrânia, República Tcheca x Estônia, Gibraltar x Letônia.