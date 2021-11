Mbappé faz quatro, França goleia Cazaquistão e se classifica para a Copa do Mundo do Catar

Com a vitória por 8 a 0, a seleção francesa atingiu os 15 pontos e não pode mais ser alcançada na primeira colocação de seu grupo restando uma rodada

A França goleou o Cazaquistão por 8 a 0 neste sábado no Parque dos Príncipes e garantiu sua classificação nas Eliminatórias Europeias com show de Kylian Mbappé.

O resultado leva a França aos 15 pontos, na liderança isolada do grupo D. O Cazaquistão segue com três pontos, na lanterna.

A França não demorou para mostrar o bom futebol e logo aos cinco minutos da primeira etapa abriu o placar com Mbappé. O camisa 10 do time da casa ainda teve tempo de marcar mais duas vezes, aos 11 e 31 minutos, para dar larga vantagem para sua equipe antes do intervalo.

O ritmo francês não diminuiu no segundo tempo e logo aos nove minutos Benzema aumentou o placar. A estrela do Real Madrid fez mais um quatro minutos depois, antes de ser substituído. Rabiot aos 29 minutos e Griezmann aos 38 minutos também balançaram as redes. Mbappé marcou novamente aos 41 minutos e deu números finais ao massacre da França.

O Cazaquistão encerrou sua participação nas Eliminatórias Europeias. A França ainda enfrenta a Finlândia no Estádio Olímpico de Helsinque nesta terça-feira, às 16h45 (de Brasília).

