Alemanha goleia e é a primeira a conquistar vaga na Copa do Mundo do Catar-2022

A Alemanha está classificada para a Copa do Mundo do Catar de 2022. Em partida disputada na tarde desta segunda-feira, 11, a campeã do mundo de 2014 visitou a Macedônia do Norte e venceu por 4 a 0 para garantir a primeira posição do grupo J das Eliminatórias Europeias.

Após um primeiro tempo barrado pela boa marcação dos macedônios, a Alemanha apresentou um futebol melhor na segunda etapa e passou a criar mais. O segundo tempo foi quase todo da Alemanha atacando e a Macedônia se defendendo para explorar os contra-ataques.

O primeiro gol foi marcado aos 4 minutos da etapa final. Thomas Müller, de frente para o goleiro, percebeu a chegada de Kai Havertz pela esquerda e só rolou. O jogador do Chelsea tocou para o gol vazio e abriu o placar.

A Alemanha ampliou aos 24. Timo Werner, que tinha colocado uma bola na trave no primeiro tempo, recebeu belo passe Müller para ficar no cara a cara com o goleiro e bater forte, sem chances de defesa.

Quatro minutos depois, aos 28, Werner fez mais um. O atacante dominou na entrada da área e bateu colocado, com curva, para marcar um lindo gol. Aos 37, Musiala também marcou e decretou a goleada.

Com o resultado, a Alemanha já não pode ser alcançada na liderança da chave J com 21 pontos e está com passaporte carimbado para a Copa do Catar de 2022. A Macedônia do Norte é terceira colocada, com 12 pontos.

Confira todos os resultados das Eliminatórias Europeias desta segunda-feira, 11:

Chipre 2 x 2 Malta

Belarus 0 x 2 República Tcheca

Croácia 2 x 2 Eslováquia

Eslovênia 1 x 2 Rússia

Estônia 0 x 1 País de Gales

Islândia 4 x 0 Liechtenstein

Letônia 1 x 2 Turquia

Macedônia do Norte 0 x 4 Alemanha

Noruega 2 x 0 Montenegro

Holanda 6 x 0 Gibraltar

Romênia 1 x 0 Armênia

