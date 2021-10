Dinamarca vence e é a segunda seleção europeia a garantir vaga na Copa de 2022

Catar, Alemanha e, agora, Dinamarca. O mundo já conhece três seleções garantidas na Copa do Mundo de 2022 no Catar. A vaga dinamarquesa foi garantida após vitória por 1 a 0 sobre a Áustria, em partida realizada nesta terça-feira, 12, no Estádio Parken, em Copenhague.

O gol do jogo foi marcado por Maehle, aos 8 minutos do segundo tempo. A vitória ratificou os 100% de aproveitamento da Dinamarca no grupo F das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo. Em oito jogos, a Dinamarca venceu 8 vezes, marcando 27 gols e não sofrendo nenhum.

A vaga na Copa foi garantida com duas rodadas de antecedência. A Dinamarca tem sete pontos a mais que a Escócia, segunda colocada do grupo. Completam a chave Israel (que tem 13 pontos), Áustria (que tem 10), Ilhas Faroe (4) e Moldávia (1).

Confira outros resultados das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo nesta terça-feira:

Portugal 5 x 0 Luxemburgo

Cazaquistão 0 x 2 Finlândia

Bulgária 2 x 1 Irlanda do Norte

Ilhas Faroé 0 x 1 Escócia

Inglaterra 1 x 1 Hungria

Israel 2 x 1 Moldávia

Kosovo 1 x 2 Geórgia

Lituânia 0 x 4 Suíça

San Marino 0 x 3 Andorra

Sérvia 3 x 1 Azerbaijão

Suécia 2 x 0 Grécia

Ucrânia 1 x 1 Bósnia e Herzegovina



