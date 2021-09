Manchester United x Villarreal ao vivo: onde assistir à Champions League

Manchester United, time de Cristiano Ronaldo, enfrenta o Villarreal hoje, quarta, 29 de setembro (29/09), em partida válida pela segunda rodada do grupo F da Champions League. O jogo está marcado para começar às 16 horas (horário de Brasília), no Estádio Old Trafford, em Manchester, na Inglaterra.

O confronto terá transmissão ao vivo pela canal TNT e pela plataforma de streaming HBO Max, ambos para assinantes. Confira como assistir ao jogo, a provável escalação de cada time e demais informações ao final do texto.

Manchester United x Villarreal ao vivo: onde assistir

TNT: canal televisivo para assinantes

HBO Max: plataforma de streaming para assinantes

Manchester United x Villarreal ao vivo: provável escalação



Manchester United:

De Gea; Dalot, Lindelöf, Varane e Alex Telles; McTominay, Fred, Greenwood, Bruno Fernandes e Pogba; Cristiano Ronaldo.

Villarreal:

Rulli; Foyth, Raúl Albiol, Pau Torres e Alberto Moreno; Dani Parejo, Capoue e Manu Trigueros; Danjuma, Paco Alcácer e Moi Gómez.

Quando será Manchester United x Villarreal

Hoje, 29 de setembro (29/09), às 16 horas (horário de Brasília)

Onde será Manchester United x Villarreal

Estádio Old Trafford, em Manchester, na Inglaterra

