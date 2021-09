Ex-Ceará, Arthur Cabral está na mira do Milan, diz jornalista italiano

Ceará monitora a situação do atacante e alega ter 15% do valor em uma futura venda.

O jornalista italiano Rudy Galetti, do Calcio Mercato, informou nesta terça, 28, que o atacante Arthur Cabral, ex-Ceará, hoje no Basel-SUI, está na mira do Milan-ITA.

Sobre o assunto Arthur Cabral marca três gols e comanda vitória do Basel na Liga Conferência

Com Arthur Cabral decisivo, Basel avança nos pênaltis na Conference League

Ex-Ceará, Arthur Cabral marca dois e chega a 18 gols em 14 jogos

O brasileiro é o principal artilheiro da atual temporada europeia, com 19 gols e cinco assistências em 15 jogos. Arthur Cabral já recebeu sondagens de outros clubes na última janela de transferências, como Bayer Leverkusen-ALE, Hertha Berlin-ALE e Royal Antwerp-BEL.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Ceará monitora a situação do atacante, pois é detentor de 15% do valor, sendo o Palmeiras-SP dono de outros 15%.

O Ceará vendeu Arthur Cabral ao Palmeiras por R$ 5.5 milhões e lucrou mais R$ 9.4 milhões na transferência ao Basel. Clubes divergem sobre a porcentagem de uma possível venda, pois os paulistas alegam ter direito dos 30% integrais do valor de uma futura venda.

Tags