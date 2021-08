Com Arthur Cabral decisivo, Basel avança nos pênaltis na Conference League

Arthur Cabral, cria da base do Ceará, foi sondado pela Fiorentina, equipe da primeira divisão italiana. Com a possibilidade de perder seu principal atacante ainda nesta janela, o sérvio Vlahovic, o dirigente da “Viola”, Nicolas Burdisso, foi pessoalmente acompanhar o confronto do Basel na Conference League para observar o desempenho do camisa 9. A informação foi dada inicialmente pelo jornalista suíço Stefan Kreis, da BlickSports.



Com Vlahovic especulado entre 100 e 90 milhões de euros, em caso de saída do sérvio, a equipe de Florença teria potencial financeiro para uma investida em Arthur. O Palmeiras mantém um acordo com o Basel e a venda do jogador de 23 anos renderia ao Alviverde 4,4 milhões de euros mais 20% do lucro. O Vovô tem direito a 50% do total obtido pelo Palestra.

Arthur tem sido um dos principais destaques do Brasil atuando na Europa. Chamando a atenção de grandes clubes há algumas temporadas, inclusive, na anterior, terminou como o centroavante brasileiro com mais gols dentre os que jogam no velho continente. Pelo Basel, a cria alvinegra tem 52 gols, nove assistências, em 84 jogos.

Tags