Ex-Ceará, Arthur Cabral marca dois e chega a 18 gols em 14 jogos

Com protagonismo do jogador formado em Porangabuçu, Basel venceu o FC St. Gallen e assumiu a liderança do Campeonato Suíço. O paraibano é o jogador com mais gols na temporada europeia até aqui

O atacante paraibano Arthur Cabral, ex-Ceará, voltou a viver noite inspirada nesta quarta-feira, 22, e marcou os dois gols da vitória do Basel por 2 a 0 diante do FC St. Gallen, em duelo válido pela 7ª rodada do Campeonato Suíço. Com o triunfo, a equipe suíça assumiu a liderança da competição, com 15 pontos, um a mais que o Zurich, que empatou com Servette nessa terça-feira.

Na partida disputada na AFG Arena, casa do FC St. Gallen, Arthur abriu o placar para o Basel logo aos 15 minutos da etapa inicial. O atacante aproveitou chute cruzado de Liam Millar e chutou de primeira para marcar o primeiro gol dos visitantes. O segundo gol foi aos 40 minutos do segundo tempo. Após rápido contra-ataque, os ex-jogador do Ceará recebeu ótimo passe de Darian Males e bateu na saída do goleiro para fechar o placar.

Com os dois gols anotados hoje, Arthur Cabral chegou a 18 gols e cincos assistências em 14 jogos, e tornou-se o artilheiro do futebol europeu na temporada 2021/2022. O paraibano também comanda a artilharia do Campeonato Suíço, com 10 gols marcados em sete jogos disputados, e liderou a artilharia da fase preliminar da Liga Conferência, com sete gols.



