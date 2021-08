Arthur Cabral marca três gols e comanda vitória do Basel na Liga Conferência

O atacante Arthur Cabral marcou quatro gols na vitória do Basel por 5 a 1 sobre o Servette, neste domingo, 8, pela terceira rodada do Campeonato Suíço. Com o feito, o centroavante formado na base do Ceará chegou a oito gols em apenas seis jogos na temporada 2021-2022.

Em seu terceiro ano no Basel, foi a primeira vez que Arthur marcou quatro gols em uma partida só. Ele balançou as redes do adversário aos 19 e 45 minutos do primeiro tempo, sendo o segundo de pênalti. E aos 5 e 18 minutos da segunda etapa. Ao todo, o centroavante tem 46 tentos pelo time da Basileia.

O centroavante brasileiro é o artilheiro do Campeonato Suiço, com cinco gols e também lidera em número de assistências, com duas. O Basel é o líder da competição, com nove pontos ganhos, frutos de três vitórias em três jogos.

