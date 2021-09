PSG x Clermont ao vivo: onde assistir ao jogo do Campeonato Francês

Após recusar a primeira proposta, o Paris-Saint-Germain (PSG) voltou atrás e aceitou negociar a transferência do atacante Kylian Mbappé para o Real Madrid. Com o valor oferecido subindo para 170 milhões de euros + 10 milhões de bônus (cerca de R$ 1,1 bilhão), o anúncio pode ser feito ainda nesta sexta-feira, 27 de agosto.

De acordo com o jornal espanhol "Marca", o valor oferecido é o mesmo que foi decidido entre PSG e Monaco na primeira transferência da carreira do jogador francês, faltando ainda 35 milhões a serem pagos.

Até o momento, a maior possibilidade é de que Mbappé não seja relacionado para o próximo jogo do PSG contra o Reims, pelo Campeonato Francês, e encerre sua passagem pelo PSG sem jogar ao lado de Messi.

Aos 22 anos, o atacante tinha contrato para mais uma temporada e chegou a rejeitar propostas de renovação para mais cinco edições. Além disso, nos quatros anos que passou no time, foram 174 partidas e 133 bolas na rede.

Presidente do PSG garante que deseja manter Mbappé no clube

O presidente do Paris Saint-Germain, Nasser Al Khelaifi, disse nesta quinta-feira que a posição de seu clube "não mudou" em relação a Kylian Mbappé e que ele deseja manter o jogador no time francês apesar das tentativas do Real Madrid de contratá-lo, antes do fechamento do mercado na terça-feira, 31 de agosto.

"Tenho sido muito claro, sempre fomos muito claros. Você conhece a nossa posição, ela não mudou", disse o dirigente catari à televisão beIN Sports.

Al Khelaifi foi questionado sobre o caso Mbappé após o sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões em Istambul, na Turquia.

Diretor do PSG fala sobre proposta por Mbappé e critica Real Madrid

O ex-jogador Leonardo, atualmente diretor de futebol do Paris Saint-Germain, concedeu entrevista à rádio RMC Sport nessa quarta-feira. Ele falou sobre a vontade de Kylian Mbappé em deixar o clube francês e assinar com o Real Madrid. O brasileiro criticou a postura da equipe espanhola, que fez uma oferta pelo atacante.

Leonardo afirmou que o Real fez uma proposta de 160 milhões de euros (R$ 983,7 milhões) por Mbappé, que tem contrato até o fim da temporada. Segundo ele, os merengues vêm agindo de forma antiética há anos.

“O Real Madrid está se comportando deste jeito há dois anos. É incorreto e até ilegal, porque eles contactaram o jogador. É inaceitável para nós. Uma oferta chega a um ano do fim de contrato dele e a sete dias do fechamento da janela de transferências. Eles querem uma recusa, para mostrar ao Kylian que tentaram de tudo e começar a negociar no ano que vem”, disse.

Clima hostil da torcida com Mbappé

Os torcedores do Paris Saint-Germain vaiaram o atacante francês Kylian Mbappé quando foi anunciada a escalação da equipe pelo sistema de som do estádio Parc des Princes, antes da partida com o Strasbourg no último dia 14, em meio à indefinição sobre o futuro do jogador na equipe da capital da França.

O jovem atacante voltou a ser hostilizado quando o locutor do estádio do PSG citou novamente seu nome entre os escalados a dez minutos para o início da partida, válida pela segunda rodada do Campeonato Francês.

O clima hostil em relação a Mbappé contrastou com a acolhida triunfal dada aos novos contratados pela equipe nesta temporada, entre eles Sergio Ramos e Lionel Messi, que foram apresentados uma hora antes do jogo, em um estádio com toda sua lotação ocupada pela primeira vez após 17 meses.

