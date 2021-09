Napoli x Juventus ao vivo: onde assistir ao jogo do campeonato italiano

Nesta quinta-feira, o empresário de Cristiano Ronaldo, Jorge Mendes, e os dirigentes da Juventus se reuniram em meio às especulações do interesse do Manchester City no jogador. Porém, o encontro terminou sem acordo entre as partes, segundo informações da Sky Sports.

De acordo com a publicação, os ingleses desejam adquirir Cristiano Ronaldo sem desembolsar um valor para a Juventus. Além disso, o time de Pep Guardiola estaria disposto a oferecer um contrato de dois anos pelo jogador de 36 anos.

Contudo, ainda de acordo com a Sky Sports, a Juventus não tem a intenção de liberar Cristiano Ronaldo, que tem mais uma temporada de contrato, de graça. Os italianos desejam embolsar pelo menos 25 milhões de libras (R$ 180 milhões) pelo português.

Vale lembrar que o Manchester City já contratou Jack Grealish pelo valor de 100 milhões de libras (R$ 720 milhões) nesta janela de transferências, que ficará aberta até o dia 31 de agosto. Os ingleses também tinham como prioridade contratar Harry Kane para reforçar o ataque, mas o jogador anunciou que vai permanecer no Tottenham na quarta-feira.

Cristiano Ronaldo já tem história em Manchester. Defendeu as cores do United entre 2003 e 2009, com 118 gols em 292 partidas. Foi campeão da Liga dos Campeões de 2008 pelo time então comandado por Sir Alex Ferguson.

