Paralimpíadas ao vivo hoje, quinta, 2: onde assistir e programação dos Jogos

As Paralimpíadas de Tóquio 2021 continuam hoje à noite, com modalidades diversas, incluindo disputas envolvendo o Brasil. Confira onde assistir ao vivo e programação completa do 10º dia, que começa oficialmente às 21 horas (horário de Brasília) de quinta, 2, e vai até a manhã de sexta, 3