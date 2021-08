Benfica x PSV ao vivo hoje, 18: onde assistir ao jogo da Champions League

Começará nesta quarta-feira, 18, a instalação de uma nova calçada viva, com direito a “Amarelinha”, na Av. da Universidade, localizada no bairro Benfica, em Fortaleza. O projeto, feito pela Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), será implantado em frente ao Centro de Humanidades da Universidade Federal do Ceará (UFC). A via também contará com ciclofaixa unidirecional de 1,5 km de extensão.



A ciclofaixa será situada entre a rua Padre Cícero e a av. Domingos Olímpio. O percurso irá atender uma região universitária onde se concentra um grande volume de pessoas utilizando a bicicleta como meio de transporte, além de ser um eixo viário bastante importante de deslocamento de pessoas até o Centro da Cidade.

Nova velocidade

Outra alteração que faz parte do projeto é a renovação da sinalização da Av. da Universidade para 50 km/h. O novo limite será delimitado entre as ruas Padre Cícero e Antônio Pompeu. Segundo a AMC, o objetivo é reduzir acidentes com alta taxa de severidade.

Semelhante a outras modificações relacionadas à velocidade de vias no município, será dado um período educativo de seis meses após a conclusão da instalação para que os motoristas se adaptem à mudança. Agentes do órgão também realizarão trabalho de conscientização no trecho.

Segundo o órgão de trânsito, costumam trafegar diariamente na via cerca de 22 mil veículos. De 2015 a 2020, foram registrados 793 acidentes, sendo 524 com vítimas e 71 atropelamentos. 16 pessoas perderam a vida neste período e metade era pedestre. De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), a velocidade excessiva é o fator de risco que mais causa acidentes.

