Monaco x Shakhtar Donetsk ao vivo hoje, 17: onde assistir Champions League

Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, e KRC Genk, da Bélgica, se enfrentam hoje, terça-feira, 10 de agosto (10/08), pela segunda partida do round 3 das Eliminatórias para a UEFA Champions League, fase de grupos, temporada 2021/22. Com 10 brasileiros no time da Ucrânia, a partida está marcada para começar às 14 horas e 30 minutos (horário de Brasília), no Olimpisky National Sports Center, em Kiev, capital da Ucrânia.

O confronto terá transmissão ao vivo no OneFootball. Confira onde vai passar a partida, como assistir, a provável escalação de cada time e demais informações ao final do texto.

Na primeira partida, na Bélgica, o KRC Genk marcou gol primeiro com Paul Onuachu no fim do primeiro tempo. No segundo, em um jogo com muitos cartões amarelos, o brasileiro Tetê empatou aos 63, e aos 81, Alan Patrick virou o jogo para o Shakhtar Donetsk, que conseguiu manter o resultado até o fim, vencendo por 2x1 fora de casa.

Shakhtar Donetsk x KRC Genk ao vivo: onde assistir

Transmissão ao vivo: OneFootball

Escalação provável



Shakhtar Donetsk

Anatolli Trubin; Dodô, Marlon, Vitão, Mykola Matviyenko; Marcos Antônio; Pedrinho, Tetê, Maycon, Manor Solomon e Lassina Traore.

KRC Genk

Maarten Vandevoordt; Daniel Muñoz, Mujaid Sadick, Jhon Lucumi, Gerardo Arteaga; Mike Tresor Ndayishimiye, Bryan Heynen, Patrik Hrosovský; Theo Bongonda; Paul Onuachu e Junya Ito.

Quando será Shakhtar Donetsk x KRC Genk

Hoje, 10 de agosto (10/08), às 14h30min (horário de Brasília)

Onde será Shakhtar Donetsk x KRC Genk

Olimpisky National Sports Center, em Kiev, capital da Ucrânia.

Tags