Rayssa Leal vence primeira etapa do circuito mundial de skate

Rayssa Leal segue conquistando medalhas no skate / Crédito: Alexandre Loureiro/COB

A maranhense Rayssa Leal iniciou bem a jornada em busca do pentacampeonato da Street League Skateboarding (SLS), principal circuito da modalidade. Na madrugada deste domingo, dia 15, a brasileira venceu a primeira etapa da temporada, realizada em Sydney, na Austrália. No SLS, cada skatista tem duas voltas, de 45 segundos, para ser avaliado conforme os movimentos realizados - a menor nota é descartada.

Depois, os atletas fazem cinco manobras individuais. As três tentativas mais bem avaliadas pelos juízes são consideradas para a pontuação final.

Rayssa não teve um desempenho tão bom nas voltas, tendo um 5.8 como melhor nota. Naquele momento, ela estava fora do pódio. A história foi diferente nas manobras individuais. A brasileira conseguiu um 8.2 e um 8.4 em sequência que a levaram à liderança, obrigando as rivais a se arriscarem mais e, por consequência, cometerem mais erros. Na quarta tentativa, a maranhense ainda alcançou um 7.7, totalizando 30.1 pontos, garantindo boa vantagem para a japonesa Liz Akama, que ficou em segundo, com 29.2.