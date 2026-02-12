Vídeo: torcida invade campo para agredir jogadores na semifinal do Maranhense

Membros de uma organizada do Moto Club protagonizaram cenas de violência contra o Iape. PM teve de usar spray de pimenta e balas de borracha

Uma cena de violência marcou a noite desta quarta-feira (11) na semifinal do Campeonato Maranhense entre Moto Club e Iape: integrantes de uma organizada do Moto invadiram o gramado durante o jogo, revoltados com a derrota e a eliminação, e agrediram jogadores dentro do Estádio Nhozinho Santos.

O tumulto começou aos 38 minutos do segundo tempo, quando o Iape vencia por 2 a 0 e encaminhava a classificação à final. Membros de uma organizada pularam o alambrado e partiram em direção aos atletas rubro-negros para agredi-los.