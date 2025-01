Jogos dos Povos Indígenas 2025: confira resultados de cada modalidade

/ Crédito: Reprodução: Secretaria dos Povos Indígenas do Estado do Ceará

A 12° edição dos Jogos dos Povos Indígenas do Ceará chegou ao fim neste domingo, 26, após quatro dias de competição na Aldeia Gameleira do Povo Tapuia (Kariri), em São Benedito , município a 318 quilômetros (km) de Fortaleza . Entre os dias 23 e 26 deste mês, delegações de 19 municípios cearenses participaram do evento, que busca promover o esporte e cultura originária do Ceará .

As delegações com mais vitórias foram as dos povos Tabajara, de Cratéus, e Tabajara Serra das Matas, de Monsenhor Tabosa, cada uma com três títulos conquistados. Outras cinco equipes conquistaram dois triunfos cada.

Os Jogos dos Povos Indígenas são organizados anualmente pelo Governo do Estado do Ceará, como forma de proporcionar a integração das etnias que compõem os povos originários do Ceará. Para o titular da Secretaria dos Esportes (Sesporte), Rogério Pinheiro, o certame é uma forma não só de promover a cultura esportiva, mas também celebrar a memória ancestral na Terra da Luz.

"Celebrar a 12ª edição dos Jogos dos Povos Indígenas é uma honra para o Governo do Ceará. Ao promover o esporte, fortalecemos a identidade cultural, transmitimos conhecimento e contribuímos para a transformação social de nossos povos indígenas. O evento oferta conhecimentos para as futuras gerações com a realização da feira e apresentação cultural e revela futuros atletas”, destaca o secretário.