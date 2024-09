Antônia Keyla conquista bronze nos 1500 metros classe T20

Ela completou a prova com o tempo de 4min29s40 para ficar com o terceiro lugar. Já a medalha de ouro ficou com a polonesa Barbara Zajac (4min26s06), enquanto a prata foi conquistada pela ucraniana Liudmyla Danylina (4min28s40).

“Oficialmente medalhista paralímpica. Estou muito feliz, como se fosse ouro. E quero agradecer a todos que fizeram parte desse sonho”, disse Keyla.

Classificação

Já o paulista Thomaz Ruan fechou a eliminatória dos 400 metros classe T47 (amputados de braço) com o tempo de 48s68, o quarto melhor geral, avançando para a final, que será disputada a partir das 15h59 (horário de Brasília) do próximo sábado (7). Na mesma prova o paraibano Petrúcio Ferreira e o paulista Lucas Lima não se classificaram.