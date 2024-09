Paralimpíadas: Brasil soma 5 novas medalhas, mas cai para disputa do bronze no futebol de cegos

Cecília Araújo somou a prata nesta quinta-feira, 5, nos 50m livre S8. Crédito: CPB

O Brasil pegou novos cinco pódios e chegou na marca de 60 medalhas nas Paralimpíadas de Paris-2024 nesta quinta-feira, 5. Na natação, foram somadas três pratas: Talisson Glock nos 100m livre S6, Carol Santiago nos 100m peito S12 e Cecília Araújo nos 50m livre S8. Já o bronze veio com a equipe de golbol masculina e com Rosicleide Andrade, nos 48kg J1 do judô. Confira abaixo os principais resultados envolvendo o Brasil nesta quinta-feira, dia 5 de setembro.

Golbol A Seleção Brasileira masculina ganhou a medalha de bronze em Paris. Na disputa do terceiro lugar da modalidade, vitória sobre a China por 5 a 3, na Arena Paris 6. No feminino, as brasileiras perderam o bronze para as chinesas por 6 a 0. Judô Rosicleide Andrade comemorou a primeira medalha para o judô brasileiro em Paris. Ela venceu a disputa pelo bronze contra a argentina Rocio Ledesma Dure na categoria até 48kg da classe J1.

Já na categoria até 60kg da classe J1, Elielton Oliveira acabou derrotado na disputa do bronze. Ele perdeu para o indiano Kapil Parmar por ippon. Por fim, Thiego Marques também bateu na trave na categoria até 60kg da classe J2. O atleta paraense perdeu a disputa do bronze diante do argelino Ishak Ouldkouider por ippon e saiu sem medalhas da disputa. Halterofilismo

Maria Rizonaide encerrou a participação em sexto lugar. Na disputa da categoria até 50kg, na Arena La Chapelle, ela conseguiu a marca de 102 quilos.

Natação Talisson Glock faturou a medalha de prata nos 100m livre classe S6 (limitação físico-motora). O nadador conquistou o terceiro pódio nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024. Maior medalhista de ouro do Brasil, Carol Santiago, da classe S12 (baixa visão), chegou à sua quinta medalha nos Jogos com a prata nos 100m peito. Atletismo Na final do arremesso de peso da classe F35 (paralisados cerebrais para andantes), Marivana Oliveira ficou na oitava colocação, com a marca de 7,94m. Na mesma modalidade, mas pela classe F57 (competem em cadeiras de rodas), Julyana Cristina encerrou a participação em sexto, com 9,61m. No lançamento de disco da classe F11 (deficiências visuais), Alessandro Rodrigo da Silva obteve 38,84m e fechou em quinto lugar.