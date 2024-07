Pochettino está a sete assistências de ultrapassar Pikachu como maior 'garçom' da "Era Vojvoda"

Vivendo ótima fase no Fortaleza - são 21 gols na temporada, segundo atleta com mais tentos atuando no Brasil - o centroavante Juan Martín Lucero está a oito gols de ultrapassar o ala-direito Yago Pikachu como maior artilheiro da "Era Vojvoda". Com o gol assinalado na vitória diante do Flamengo, no Maracanã, por 2 a 1, na quinta-feira passada, o 'El Gato' alcançou o 45° gol pelo Tricolor.

Pikachu lidera a artilharia, tendo marcado 52 vezes sob o comando do argentino, números excelentes para quem não é atacante nato. O TOP-3 é completado pelo ponta-esquerda Moisés, com 31. O ala-direito está no clube há quatro temporadas. Em todas, marcou mais de 10 gols pelo Fortaleza. Neste ano, registra 11 tentos e quatro assistências em 42 partidas.

Lucero, por sua vez, chegou ao Leão de Aço no começo de 2023, vindo do Colo-Colo, do Chile. Em duas temporadas, disputou 104 partidas, tendo registrado 45 gols e 11 assistências. Ou seja, ao todo, participou de 56 gols pelo Tricolor do Pici. Em média, o camisa 9 do Fortaleza participa de um gol a cada quase dois jogos (1,8).